Mundo Brigitte Macron se emociona com campanha de brasileiras após comentário de Bolsonaro Pelas redes sociais, em especial pelo Twitter, Brigitte tem recebido diversos pedidos de desculpa em nome do povo brasileiro

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, ficou emocionada com o apoio recebido de brasileiros após comentário do presidente Jair Bolsonaro sobre a aparência dela. Pelas redes sociais, em especial pelo Twitter, Brigitte tem recebido diversos pedidos de desculpa em nome do povo brasileiro. De acordo com o jornal Le Parisien, a primeira-dama ficou “tocada” ao tom...