Mundo Briga doméstica agita disputa pelo governo britânico Jornal afirma que a parceira de Johnson, Carrie Symonds, foi ouvida gritando para Johnson frases como "saia de cima de mim" e "saia do meu apartamento"

A disputa pela sucessão do governo britânico foi abalada por uma briga doméstica neste fim de semana. O jornal The Guardian informou hoje (22) que a polícia foi chamada ao lar do ex-ministro do Exterior britânico Boris Johnson, favorito à sucessão da premiê britânica, Theresa May, na madrugada de sexta-feira, depois de vizinhos terem ouvido uma barulhenta discus...