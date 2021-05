Mundo Briga com tiros na Times Square fere 3, incluindo menina de 4 anos A polícia informou que a menina estava comprando brinquedos com a família e foi atingida na perna

Uma briga neste sábado (8) na Times Square, em Nova York, terminou com tiros, que atingiram duas mulheres e uma menina de quatro anos, segundo o The New York Times. A polícia informou que a menina estava comprando brinquedos com a família e foi atingida na perna. Ela não corre risco de vida, assim como as outras duas vítimas, de 23 e 43 anos, que sofreram ferime...