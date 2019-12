Mundo Brexit sai fortalecido das eleições

A primeira pesquisa boca de urna das eleições gerais do Reino Unido, divulgada na noite de ontem, apontava vitória com larga vantagem do Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, com 360 cadeiras no Parlamento britânico, seguido do Partido Trabalhista, de seu principal opositor Jeremy Corbyn, com 191 cadeiras. Caso os números sejam confirmados, esse se...