Mundo Brexit pode trazer oportunidades para o Brasil, dizem autoridades Agronegócio e educação são as áreas com maior potencial

O Reino Unido deixará oficialmente a União Europeia no dia 31. A expectativa de autoridades brasileiras é que o chamado Brexit possa trazer oportunidades para o Brasil. Com o fim de benefícios para países europeus, outros mercados podem, de acordo com as autoridades entrevistadas, ganhar espaço na região. “O Brexit tem riscos porque mudam as regras alfand...