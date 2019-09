Mundo Brasileira denuncia ter sido vítima de estupro coletivo na Espanha Ela teria conseguido fugir após pegar o celular de um dos suspeitos, que teria esquecido o aparelho no quarto, e informado o lugar onde estava para o irmão

Uma brasileira de 25 anos afirma ter sido estuprada coletivamente por três homens em Bilbao, no País Basco, no norte da Espanha, na noite da última sexta-feira (20). A violência sexual teria ocorrido enquanto a mulher participava de uma festa no apartamento de um dos suspeitos. Segundo amigos, a vítima teria sofrido dezenas de abusos até a tarde de domingo (22), ...