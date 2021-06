Mundo Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU após 10 anos Agora, o Brasil ficará no posto rotativo do Conselho de Segurança de janeiro de 2022 a dezembro de 2023

Com votação expressiva, o Brasil voltou, nesta sexta-feira (11), a ser membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. De acordo com os resultados da votação publicados por Volkan Bozkir, presidente da 75ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em sua 75ª sessão, a candidatura brasileira ao posto na entidade responsável por zelar pela paz no mundo obteve 181 v...