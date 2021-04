Mundo Brasil passa EUA em mortos por milhão de habitantes na pandemia de Covid-19 O país atingiu, no domingo (18), a marca de 1.750 mortos por Covid-19 a cada milhão de habitantes

O Brasil atingiu, no domingo (18), a marca de 1.750 mortos por Covid-19 a cada milhão de habitantes. Com a atualização, ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o 12º país no ranking mundial. Em 1º de janeiro de 2021, o Brasil tinha 923 vítimas de covid por milhão de habitantes e ocupava a 21ª posição no ranking. Os Estados Unidos ocupav...