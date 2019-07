Mundo Brasil e França destacam importância do acordo Mercosul-UE Chanceleres dos dois países se reuniram hoje no Itamaraty

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Yves Le Drian, destacaram hoje (29), a importância do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia concluído no dia 28 de junhopara o setor privado dos dois blocos. Em declaração à imprensa, no Palácio Itamaraty, Ernesto Araújo...