Mundo Brasil e Argentina têm muito a oferecer um ao outro, diz Bolsonaro Presidente brasileiro afirma esperar que tudo dê certo no país vizinho

Após afirmar desejo de impedir que "nossos filhos e netos" não deixem o Brasil por uma "ideologia que não deu certo", o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira (11) que espera que tudo dê certo na Argentina. "O Brasil foi único país citado no discurso do presidente (Alberto) Fernández. Estamos prontos a implementar o mais rápido possível acordo c...