Mundo Brasil deve R$ 10,1 bi a organismos mundiais, mas só reserva R$ 2,2 bi Itamaraty alerta para risco de sanções por atraso em pagamentos, e Economia estuda remanejar orçamento

O Brasil precisa pagar R$ 10,1 bilhões a mais de cem organismos internacionais, considerando dívidas acumuladas e compromissos agendados para 2021. Apesar disso, o Orçamento proposto pelo governo só reservou R$ 2,2 bilhões para as entidades neste ano (ou 21% do necessário). A restrição orçamentária deve agravar o cenário de inadimplência com as entida...