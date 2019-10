Mundo Brasil assina oito acordos bilaterais com Emirados Árabes Negócios firmados são nas áreas de segurança, cooperação econômica, inteligência artificial, meio ambiente, defesa e paz

Em visita oficial aos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro firmou oito atos bilaterais com o país do Oriente Médio em várias áreas como paz e segurança, cooperação econômica, inteligência artificial, meio ambiente e defesa. A comitiva brasileira foi recebida, neste domingo (27), em Abu Dhabi, pelo príncipe herdeiro do país, Xeique Mohammed bin Zayed Al N...