Mundo Brasil é o 4º país mais perigoso para defensores do meio ambiente Foram 20 ambientalistas assassinados em 2018. Relatório divulgado pela ONG Global Witness

Depois de anos no topo do ranking, o Brasil apareceu em 2018 como quarto país do mundo com maior número de assassinatos de ativistas e lideranças que defendem o meio ambiente. O relatório foi divulgado nesta terça-feira (30) pela ONG Global Witness, sediada no Reino Unido. Ao todo, 164 pessoas foram assassinadas pelo mundo no ano passado por atuarem na proteção de ter...