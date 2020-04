Mundo Brasil é 2º país em novos casos e o 4º em mais mortes nas últimas 24 horas Considerando os números totais, o Brasil tem agora 78.162 casos de covid-19 identificados e 5.466 óbitos em decorrência do coronavírus

Os novos números da covid-19 no Brasil, divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Ministério da Saúde, colocam o Brasil como o 2ª país do mundo com mais novos casos da doença e o 4º com mais novas mortes, considerando as últimas 24 horas. De acordo com a pasta, o Brasil teve entre ontem, 28, e hoje, 29, 449 mortes em decorrência da covid-19 e 6.276 novos casos. ...