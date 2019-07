Mundo Boris Johnson vence disputa para liderar Partido Conservador e será o próximo premiê britânico Político é defensor ferrenho do Brexit e promete cumprir o prazo de 31 de outubro para deixar a União Europeia mesmo que sem acordo ou um período de transição; ele assumirá o cargo na quarta-feira, depois de encontrar-se com a rainha Elizabeth II

Boris Johnson, ex-prefeito de Londres e ex-chanceler britânico, foi escolhido pelos membros do Partido Conservador como seu novo líder e, consequentemente, o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Johnson, de 55 anos, conquistou 92.153 votos contra 46.656 do atual ministro de Relações Exteriores do país, Jeremy Hunt, e receberá da rainha Elizabeth II a respon...