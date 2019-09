Mundo Boris Johnson nega ter mentido para a rainha sobre suspensão do Parlamento Tribunal da Escócia considerou a suspensão ilegal porque premiê britânico não teria revelado o real motivo da suspensão

O premiê britânico, Boris Johnson, negou, nesta quinta-feira, 12, ter mentido para rainha Elizabeth II sobre as razões que motivaram a medida que suspendeu o funcionamento do Parlamento do Reino Unido por cinco semanas, às vésperas do Brexit. A suspensão até 14 de outubro - que, segundo o porta-voz, acontecerá independentemente do resultado da votação - provocou ...