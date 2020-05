Mundo Boris Johnson exorta comunidade internacional a trabalhar de forma coordenada contra o coronavírus "Acredito que podemos superar este momento e conquistar uma recuperação forte, verde e justa", afirmou

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, exortou a comunidade internacional a trabalhar de forma coordenada para combater a crise provocada pelo coronavírus. "Acredito que podemos superar este momento e conquistar uma recuperação forte, verde e justa", afirmou. Já o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, lembrou que o país mobilizou US$ 4,9 bilhões para i...