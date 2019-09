Mundo Boris Johnson diz estar mais contido em relação ao Brexit Primeiro-ministro britânico defendeu saída do Reino Unido, mas alegou linguagem ‘modelo’ nas discussões; negociações acabam no dia 31

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu calma no debate em torno do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), apesar dos ânimos inflamados em relação às suas recentes declarações. Em entrevista à BBC ontem ele avaliou que sua linguagem tem sido “contida” e “modelo” nas discussões sobre o assunto.Johnson admitiu o forte clima de tensão enquanto os ...