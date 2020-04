Mundo Boris Johnson é internado após sintomas persistentes Médicos do primeiro-ministro britânico consideraram sensato examiná-lo dez dias depois que ele testou positivo para Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi internado ontem para ser submetido a exames, de acordo com a versão oficial. Segundo Downing Street, trata-se de uma medida preventiva, já que ele tem apresentado persistentes sintomas da Covid-19 dez dias depois de testar positivo para o vírus.Boris Johnson, de 55 anos, tornou-se no dia 27 de março no primeiro líder ...