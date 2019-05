Mundo Bombardeios deixam mais de 20 mortos em Gaza e Israel Hamas e Jihad Islâmica dispararam mais de 600 mísseis

O Hamas e a Jihad Islâmica retomaram neste domingo (5) o lançamento de mísseis contra Israel, fazendo as sirenes de alarme soarem na cidade de Ashkelon e em outras zonas vizinhas à Faixa de Gaza. Um disparo de morteiro atingiu o pátio de uma casa em um vilarejo israelense de fronteira, mas não deixou vítimas. Segundo as Forças Armadas do país judeu, os gru...