Mundo Bomba atinge ônibus de turismo no Egito e fere pelo menos 16 pessoas perto de pirâmides É o segundo ataque a turistas estrangeiros perto do local em menos de seis meses

Uma bomba atingiu um ônibus turístico perto das Pirâmides de Gizé, nos arredores de Cairo, no Egito, ferindo pelo menos 16 pessoas, segundo informaram autoridades egípcias. As fontes falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a informar a mídia. É o segundo ataque a turistas estrangeiros perto do local em menos de seis meses. O Egito lutou contr...