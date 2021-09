Mundo Bolsonaro vira 'criminoso climático' em ação nas ruas de NY antes de Assembleia da ONU A intervenção foi elaborada por um grupo de ativistas brasileiros e americanos e financiada por organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente

Nesta terça (21), quando o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) iniciar seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, um caminhão com três telões circulará pelas ruas de Nova York exibindo mensagens como "Bolsonaro is burning the Amazon" (Bolsonaro está queimando a Amazônia, em inglês). O caminhão já rodou as ruas da cidade-sede da ONU, nos Estados Unidos...