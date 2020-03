Mundo Bolsonaro vai a Montevidéu para posse de novo presidente uruguaio Luis Lacalle Pou assume hoje mandato de cinco anos

O presidente Jair Bolsonaro embarcou hoje (1º) por volta das 9h para a capital uruguaia, Montevidéu. O presidente vai participar, durante a tarde, da cerimônia de posse de Luis Lacalle Pou, novo presidente do país. Além de Jair Bolsonaro, também participarão do evento o rei da Espanha, Felipe VI; o presidente do Chile, Sebastián Piñera; do Paraguai, Mario Abdo B...