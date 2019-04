Mundo Bolsonaro se solidariza com povo venezuelano No Twitter, presidente escreveu que apoia liberdade do país vizinho

O presidente Jair Bolsonaro manifestou solidariedade com o povo venezuelano após a crise desencadeada hoje (30) no país. Em sua conta no Twitter, o presidente disse que apoia a liberdade da Venezuela e desejou que os venezuelanos “finalmente vivam uma verdadeira democracia.” Bolsonaro voltou a manifestar apoio à saída do presidente Nicolás Maduro do poder. “O Bra...