Mundo Bolsonaro se diz mais preocupado com a Argentina e com uma possível volta de Cristina Kirchner De acordo com um dos ministros que têm participado das discussões no centro do governo, caso Cristina vença as eleições, um foco de instabilidade voltaria à região

O presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira, 2, que tem mais preocupação com a Argentina do que com a Venezuela. "A Argentina é mais importante do que a Venezuela", afirmou Bolsonaro, porque o governo pode voltar para as mãos da esquerdista Cristina Kirchner. Ao dizer isso, Bolsonaro reproduz uma preocupação da cúpula militar com a possibilidade de retorno ...