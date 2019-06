Mundo Bolsonaro quer se reunir com 5 chefes de Estado Encontros com Xi Jinping, presidente da China, e Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, já estão previstos

O presidente Jair Bolsonaro planeja fazer reuniões bilaterais com ao menos cinco chefes de Estado enquanto participa da cúpula do G-20, que ocorrerá nesta semana no Japão. Entre os encontros já previstos em sua agenda, estão os com Xi Jinping, presidente da China, e Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita. O presidente também pretende se reunir individualmente...