Mundo Bolsonaro publica vídeo em que recebe elogios de Putin por 'qualidades masculinas' Presidente russo fez referência a período em que o brasileiro foi infectado pelo coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou na noite desta terça-feira (17) um vídeo em que Vladimir Putin, presidente da Rússia, tece elogios às "qualidades masculinas", à "coragem" e à "determinação" do brasileiro. De acordo com a publicação, Putin se dirigiu a Bolsonaro no encerramento da cúpula dos Brics, bloco que, além de Brasil e Rússia, inclui Índia,...