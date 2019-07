Mundo Bolsonaro parabeniza novo primeiro-ministro britânico Boris Johnson superou o atual ministro do Exterior, Jeremy Hunt, ao final de uma votação realizada nas últimas quatro semanas

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou nesta terça-feira (23), em sua conta no Twitter, a eleição do ex-ministro do Exterior britânico, Boris Johnson, como sucessor da premiê Theresa May na liderança do Partido Conservador. Por consequência, Johnson será o novo chefe de governo do país. “Parabéns @BorisJohnson, novo Primeiro-Ministro do Reino Unido, eleito com o ...