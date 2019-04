Mundo Bolsonaro esclarece fala sobre Holocausto Presidente diz que interpretações errôneas só interessariam a quem deseja afastá-lo ‘dos amigos judeus’

O presidente Jair Bolsonaro enviou no sábado, 13, uma carta às autoridades de Israel com o objetivo de esclarecer sua declaração sobre o Holocausto. No documento, ele afirma que as interpretações errôneas só interessariam a quem deseja afastá-lo "dos amigos judeus". A carta foi enviada após o presidente de Israel, Reuven Rivlin, dizer no Sábado (13) no Twitter que "n...