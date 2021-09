Mundo Bolsonaro discutirá com Boris meio ambiente e restrição de viagens antes de assembleia Presidente viajou para os Estados Unidos na manhã deste domingo (19)

O presidente Jair Bolsonaro terá nesta segunda-feira (20) o primeiro encontro bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, durante a sua viagem a Nova York para participar da Assembleia-Geral da ONU. Os dois líderes devem tratar de meio ambiente e sustentabilidade, de vacinas contra a Covid-19, do apoio à entrada do Brasil na OCDE (Organização para a...