Mundo Bolsonaro declara que 'Argentina escolheu mal', em relação à vitória de Fernández O presidente do Brasil deixou claro que não pretende parabenizar o peronista Alberto Fernández pela vitória, mas ponderou que não vai "se indispor" com o país vizinho em um primeiro momento

O presidente Jair Bolsonaro criticou a eleição do peronista Alberto Fernández, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, à presidência da Argentina. "Lamento. Não tenho bola de cristal, mas acho que a Argentina escolheu mal", disse Bolsonaro na saída do hotel Emirates Palace, em Abu Dabi, nesta segunda-feira, 28. O próximo destino do presidente no périplo q...