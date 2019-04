Mundo Bolsonaro convocou reunião sobre Venezuela, diz Mourão Representantes do GSI e da Defesa vão "passar as informações que eles têm" sobre o assunto

O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião nesta terça-feira com os ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e da Defesa, Fernando Azevedo, para tratar da situação da Venezuela. A informação é do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que também participará do encontro, marcado para as 12h30, no Palácio do Planalto. Segundo M...