Mundo Bolsonaro condecora em Israel militares que trabalharam em Brumadinho Mais de 100 militares israelenses ajudaram nas buscas pelos desaparecidos na tragédia

No segundo dia da visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro condecorou nesta segunda-feira (1º) os 136 militares israelenses da Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna com a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. O grupo veio ao Brasil atuar nas operações em Brumadinho, a 57 quilômetros de Belo Horizonte (MG). Os homens e mulheres ...