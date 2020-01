Mundo Boeing ucraniano com 176 passageiros cai no Irã; não há sobreviventes Maioria dos passageiros era de iranianos e canadenses

Atualizada às 9h13 Um avião Boeing 737 com 176 passageiros de sete países caiu após decolar do aeroporto Imam Khomeini, na capital do Irã, Teerã, na madrugada desta quarta-feira, 8. De acordo com informações preliminares, o avião caiu por problemas técnicos. A aeronave voaria do aeroporto Imam Khomeini para Kiev, capital da Ucrânia, informou o diretor de relaç...