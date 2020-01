Mundo Bloomberg e Trump compram anúncio durante Super Bowl por US$ 10 milhões A final do futebol americano é o evento mais assistido anualmente na televisão nos EUA

A campanha do democrata Michael Bloomberg, pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, deve transmitir um comercial na TV de 60 segundos durante o Super Bowl, a final nacional do futebol americano, segundo o jornal The New York Times. O evento tem a maior audiência televisiva nos EUA. Horas após a notícia sobre os planos de Bloomberg circul...