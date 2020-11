Mundo Biden ultrapassa Trump na Pensilvânia e fica mais próximo de vencer a eleição Se a vitória de Biden se confirmar, ele recebe os 20 delegados do estado e chega à marca de 273, três a mais do que o mínimo necessário para ser eleito presidente dos EUA

Joe Biden, candidato à Presidência dos EUA pelo Partido Democrata, assumiu a liderança na apuração dos votos na Pensilvânia, estado com a maior representatividade no Colégio Eleitoral entre os que ainda não tiveram um resultado definido desde a dia de votação, na última terça-feira (3). Com pouco mais de 95% dos votos apurados no estado, Biden aparece com 49,4% ...