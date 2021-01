Mundo Biden sinaliza postura ofensiva em relação entre EUA e China Largada agressiva, no entanto, pode ter a ver com disputa no Senado, onde os democratas possuem 46 assentos contra 52 dos republicanos

O presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, toma posse no próximo dia 20. A partir de então, o mundo terá uma ideia maior de como será a relação do novo governo com as outras nações do globo. Esta semana, porém, Biden deu um forte indicativo de como deverá tratar a relação bilateral com a China, o relacionamento mais importante para ambos os países...