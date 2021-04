O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a meta de cortar pela metade a emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global até o fim da década e zerar totalmente as emissões do país até 2050.

Biden e a vice-presidente do país, Kamala Harris, abriram a Cúpula de Líderes sobre o Clima. O encontro é realizado nesta quinta-feira (22) e se estende até sexta-feira (23). Conta com a participação de 40 líderes de Estado ou de organizações mundiais.

“Juntos, nós dividimos uma preocupação e uma ameaça comum“, disse Harris no discurso que deu início ao encontro. A vice-presidente defendeu que a cúpula foque em discussões que tenham como objetivo o desenvolvimento de comunidades mais saudáveis, energia e tecnologia limpa e atenção às comunidades mais vulneráveis.

“As comunidades que mais sofrem com as mudanças climáticas são também as que mais sofrem com questões de justiça e de gênero. Por isso, proponho que estejamos focados nessas comunidades, incluindo as indígenas.”

A vice-presidente afirmou que essas comunidades têm a experiência e o conhecimento para ajudar o mundo a alcançar as metas climáticas. De acordo com ela, é necessário que essa experiência seja levada em conta e que grupos indígenas sejam incluídos nos diálogos.

Já o presidente Joe Biden afirmou que a questão do clima está diretamente ligada ao emprego e a economia norte-americana. Para ele, o momento atual representa uma oportunidade para a transformação econômica. “Enfrentar esse momento é fazer mais para preservar o nosso país”.

Biden disse também ser necessário realizar esforços em conjunto. Afirmou que os cientistas já alertaram que é preciso que ações sejam tomadas agora, com base na ciência.

“A verdade é que nenhum país pode resolver essa crise sozinho. Todos nós precisamos estar à altura dessa crise. Essa é a década decisiva, em que precisamos tomar as decisões que vão evitar as piores consequências de uma crise climática para todo o mundo.”

O presidente Jair Bolsonaro foi convidado para o evento e deve ser um dos líderes mundiais a se pronunciar sobre a crise climática. O evento online é realizado nos dias 22 e 23 de abril.