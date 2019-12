Mundo Biden pode depor em impeachment Ex-vice-presidente volta atrás e diz que testemunhará caso seja convocado pelo Senado, que ainda não recebeu o processo contra Trump

O ex-vice-presidente americano Joe Biden afirmou que testemunhará no processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso seja convocado pelos republicanos do Senado. A afirmação, feita ontem, veio após Biden dizer na sexta-feira que não cumpriria uma convocação porque isso permitiria a Trump que desviasse atenção do objeto do processo.Biden afirmou que va...