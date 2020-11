Mundo Biden lista prioridades: pandemia, crise econômica, clima e igualdade racial Gestão começa em 20 de janeiro. Democrata promete ouvir ciência

A chapa declarada vencedora da eleição dos Estados Unidos, formada por Joe Biden e Kamala Harris, listou nesse domingo (8) as prioridades da gestão: a pandemia, a crise econômica, o clamor por justiça racial e as mudanças climáticas. “Estamos nos preparando para liderar no Dia Um, assegurando que a administração Biden-Harris é capaz de lidar com os des...