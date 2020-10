Mundo Biden está 11 pontos percentuais à frente de Trump, aponta pesquisa O democrata tem 53% das intenções de voto, contra 42% do republicano

Pesquisa WSJ/NBC, divulgada nesta quinta- feira (15), mostra o ex-vice-presidente Joe Biden com 11 pontos percentuais à frente de Donald Trump na disputa pela Presidência do país. O democrata tem 53% das intenções de voto, contra 42% do republicano. O levantamento foi feito de 9 a 12 de outubro. Foram entrevistadas 1.000 pessoas. A margem de erro é de 3,1 pontos...