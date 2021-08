Mundo Biden diz que não pode garantir resultado final da retirada das tropas de Cabul Presidente dos EUA afirma que resgate de tropas e aliados é “missão perigosa”, com risco de perdas

Em seu segundo discurso nesta semana, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que a retirada das tropas do Afeganistão é uma das missões mais difíceis já realizadas pelos militares americanos, o que dificulta prever o que acontecerá agora. E que mesmo com as cenas de desespero dos afegãos, ele segue convencido de que tomou uma decisão correta ao encerrar a ação armada n...