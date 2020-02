Mundo Bernie Sanders vence prévias em New Hampshire O ex-prefeito Pete Buttigieg ficou em segundo e deve receber mesmo número de delegados que Sanders

O senador Bernie Sanders foi o vencedor das primárias feitas pelo Partido Democrata no Estado de New Hampshire, na noite desta terça-feira, 11. Com 90% dos votos apurados até o início da madrugada, Sanders havia recebido 26,0% dos votos. Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, cidade de Indiana, recebeu 24,4% dos votos. New Hampshire comprovou o racha dos eleitores d...