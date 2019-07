Mundo Bebê de 18 meses morre depois de escorregar dos braços do avô e cair da janela de cruzeiro A família da menina vai permanecer em território americano até que a investigação da morte seja concluída

Uma bebê americana de 18 meses morreu após cair da altura de 11 andares da janela de um cruzeiro em Porto Rico no domingo passado, 7. As autoridades locais afirmam que a menina, Chloe Wiegand, escorregou dos braços de seu avô, que a segurava para fora da janela do navio Freedom of the Seas. O advogado da família, por sua vez, afirma que a janela se encontrava em uma á...