Mundo Barco com 33 pessoas naufraga no Rio Danúbio e ao menos 7 morrem Nível do Danúbio na Hungria está maior pelas chuvas dos últimos dias, o que torna a correnteza mais forte e dificulta trabalho de resgate

Pelo menos sete pessoas morreram nesta quarta-feira, 29, no naufrágio de um barco de turismo com 33 pessoas - 30 turistas e um guia turístico sul-coreanos, um guia local e um fotógrafo - no Rio Danúbio, na altura de Budapeste, informaram as equipes de resgate. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, sete foram resgatados e 19 permanecem desaparecidos. "Sete pessoa...