Mundo Banco Mundial diz que crise tornou-se depressão para maioria dos países em desenvolvimento Na semana passada, o Banco Mundial melhorou projeção para o PIB do Brasil para queda de 5,4% em 2020

A recessão provocada pela pandemia é menos severa do que se temia nas economias avançadas, mas na maioria dos países em desenvolvimento tornou-se uma depressão, especialmente para os mais pobres, de acordo com o presidente do Banco Mundial, David Malpass. “O que nós estamos vendo até o momento é algumas vezes descrito como uma recuperação em forma de ‘K’, o que ...