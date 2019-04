Mundo Banco Mundial alerta para aumento da pobreza no Brasil Mais 7,3 milhões de brasileiros passaram a viver com até US$ 5,50 por dia

Relatório do Banco Mundial divulgado nesta quinta-feira (04) afirma que a pobreza aumentou no Brasil entre 2014 e 2017, atingindo 21% da população (43,5 milhões de pessoas). O documento intitulado Efeitos dos ciclos econômicos nos indicadores sociais da América Latina: quando os sonhos encontram a realidade demonstra que o aumento da pobreza no período foi de 3%,...