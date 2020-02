Mundo Avião sai da pista durante aterrissagem e fica em pedaços Aeronave carregava 177 passageiros e fez pouso brusco na maior cidade da Turquia

Um avião com 177 passageiros que estava aterrissando no aeroporto Sabiha Gökçen, em Istambul, saiu da pista e se partiu na tarde desta quarta-feira, 5. Apesar do acidente, não houve nenhum morto, mas há feridos. As informações são do ministro de Transportes do País, Cahit Turhan. #Turkey: A #pegasus airlines plane skidded off the runway in #İstanbul and split into 3 pieces. pic.twitter.com/d2zitEqF0n — Annu Kaushik (@...