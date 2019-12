Mundo Avião militar chileno desaparece com 38 pessoas a bordo Aeronave tinha combustível suficiente para sete horas de autonomia de voo e perdeu comunicação quando sobrevoava o mar de Drake, considerado pelos marinheiros como a passagem mais tempestuosa do planeta

Um avião Hércules C-130 que decolou na segunda-feira, 9, da cidade de Punta Arenas, sul do Chile, desapareceu com 38 pessoas a bordo quando sobrevoava o mar de Drake a caminho para a Antártida. A Força Aérea do país informou que uma operação de busca já foi iniciada. A aeronave decolou às 16h55 de base da Força Aérea do Chilena (FACH) Chabunco em Punta Arenas, rumo à...