Mundo Avião Embraer da companhia aérea Myanmar, fabricado no Brasil, pousa sem as rodas dianteiras Todos os 82 passageiros e sete tripulantes do voo UB103 saíram da aeronave em segurança no aeroporto internacional de Mandalay

Um avião da Myanmar National Airlines fez um pouso de emergência no aeroporto internacional de Mandalay, em Myanmar, neste domingo, 12, usando apenas as rodas traseiras, depois que o trem de pouso dianteiro não foi utilizado. Todos os 82 passageiros e sete tripulantes do voo UB103 de Yangon desembarcaram em segurança, depois que o avião ...